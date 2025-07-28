الطارف.. احباط محاولة هجرة غير شرعية على البحر و توقيف 10 أشخاص

أحبطت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، بحر الأسبوع المنصرم، محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر لـعشرة (10) أشخاص، ينحدرون من ولايتي الطارف وجيجل، كانوا بصدد الابحار السري انطلاقا من شاطئ الملاح بالقالة ولاية الطارف.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة اقليميا، أسفرت أيضا عن ضبط واسترجاع:

ـ قارب نزهة.

ـ محرك لقارب صيد بحري.

ـ 10 براميل معبأة بمادة البنزين.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف.