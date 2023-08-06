الطارف: احباط هجرة سرية لـ 18 شخصا وحجز قاربين تقليديي الصنع بشاطئ الدراوش

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية الطارف من احباط محاولة هجرة غير شرعية.

العملية تمت بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة من إحياط محاولة الحرقة لـ 18 شخص، تتراوح اعمارهم ما بين 22 و33 سنة ينحدرون من ولايات مختلفة من الوطن. على غرار الطارف، عنابة، قالمة، العاصمة، المدية وبسكرة، كانوا على متن قاربين خشبيين تقليديي الصنع على بعد اميال بحرية من شاطئ الدراوش.

حيث تم تحويلهم مباشرة على اليابسة بميناء القالة لاتخاد الاجراءات اللازمة بعد اخطار الجهات القضائية.

عملية احباط الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شاطئ الدراوش في الطارف ، جاءت اثر معلومات دقيقة وردت لمصالح الشرطة، مفادها وجود اشخاص بصدد الهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شاطئ الدراوش، استدعى الامر التدخل واحباط المحاولة ، التي تم خلالها حجز قاربين تقليديي الصنع ، محركين بقوة 40 حصانا واغراض بحرية للحراقة.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين ، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة ، امام الجهات القضائية المختصة اقليما ، للنظر في التهم الموجهة اليهم والمتعلقة اساسا في محاولة الهجرة غير الشرعية خلستا عبر البحر.