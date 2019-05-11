الطارف.. احتراق منزلين بسبب شرارة كهربائية بالذرعان

شهد اليوم حي 1300 مسكن ببلدية الذرعان في ولاية الطارف حادث نشوب حريق داخل شقة تقع بالطابق الثالث من العمارة كانت مغلقة.

و في غياب أصحابها، ما أدى بتسلل السنة النيران الى المنزل العلوي الذي نجا أصحابه بأعجوبة.

حيث أصيبت عجوز بإغماء جراء الصدمة نقلت الى مصلحة الاستعجالات بواسطة الحماية المدنية.

التي نجحت أيضا في اخماد الحريق بمهارة دون ان يسجل الحادث ضحايا فيما تم تسجيل خسائر مادية كبيرة في المنزل مصدر الحريق.

و تعود أسباب الحريق الى شرارة كهربائية اندلعت من داخل المنزل المغلق.

وقد فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادث الذي سبق و ان شهد حوادث مماثلة في احتراق المنازل في نفس الحي المذكور كل سنة.