الطارف..اخماد 10 حرائق في سبعة بلديات

تمكنت وحدات الحماية المدنية، أمس الاثنين، من اخماد 10 حرائق موزعة على سبعة بلديات بالطارف.

وجاء في بيان الحماية “أن الأخيرة تدخلت مدعمة بعناصر و عتاد الرتل المتحرك يوم أمس لإخماد 10 حرائق موزعـة على 07 بلديـات.

وذكر البيان ان المناطق هي كل من خبوشة (بوحجار) ، المعيزيلة (الزيتونة) ، بروايش(حمام بني صالح) ، واد السودان(حمام بني صالح) ، قرية سيدي قاسي(بن مهيدي) ، المقصباية(العيون) ، نزل البلدي(بوقوس) ، مشتة المراغة(واد الزيتون) ، مشتة الخامسة(واد زيتون).

وقال البيان إن هبوب الرياح و الإرتفاع الكبير لدرجة الحرارة أدى الى إنتشار كبير لألسنة النيران وإضرامها في عدة مواقد مما صعب من مهمة أعواننا أثناء عمليات التدخل.

وتم تسجيل حوالي 24 هكتار خسائر من الثروة الغابية منها فلين ، أدغال ، أحراش و أعشاب جافــة مع 26 شجرة زيتون.