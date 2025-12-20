الطارف.. استرجاع 48 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية 

مواصلة في جهود المصالح تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الشط، التابعين لامن ولاية الطارف من استرجاع 48 قطعة نقدية أثرية ذات قيمة تاريخية هامة.

و أسفرت العملية عن توقيف شخص ينشط في المتاجرة بهذه الاثار.

العملية جاءت إثر معلومات توصلت اليها ذات المصالح، تتعلق بنشاط مشبوه لشخص ينشط في هذا المجال ينحدر من احدى ولايات الشرق الجزائري لغرض بيعها في ولاية الطارف.

وأفضت التحريات المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيه، وعلى إثر ذلك تم وضع خطة ميدانية محكمة ليتم توقيفه على مستوى بلدية الشط بالطارف مع ضبط بحوزته 48 قطعة معدنية نقدية اثرية متأتية عن طريق التنقيب، و هي عبارة عن مسكوكات تعود للفترة الرومانية.

المعني انجز ضده ملف قضائي عن الحيازة لغرض البيع لقطع نقدية اثرية دون رخصة من الجهات الوصية.