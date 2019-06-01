الطارف : الأمطار تتسبب في تضرر أزيد من 1660 هكتار من المحاصيل

تسببت الأمطار التي تساقطت خلال يومي 26 و28 ماي في تضرر ما لا يقل عن 1662 هكتار من مختلف المحاصيل الفلاحية عبر عديد بلديات الطارف.

واوضح المدير المحلي للمصالح الفلاحية لذات الولاية هذه الأضرار شملت بشكل أساسي بلديات بوثلجة وبن مهيدي والطارف والدرعان.

مضيفا أن المياه التي غمرت المحاصيل تم التخلص منها في الايام الأخيرة من سد مكسة باتجاه الوادي الكبير.

وايضا تم التخلص منها في مارس الماضي انطلاقا من سد الشافية لتصب في وادي بوناموسة.

كما أكد ذات المسوؤل أن الأضرار الناجمة عن تساقط الأمطار المقدرة ب 134 ملم قد أثرت على 908 هكتارات من الحبوب.

وأيضا 108 هكتارات من الطماطم الصناعية وكذلك 69 هكتارا من الحمص و 83 هكتارا من الخضروات.

إضافة إلى 06 هكتارات من الأشجار المثمرة و 468 خلية لتربية النحل.

حيث قامت خلية المتابعة تم استحداثها لهذا الظرف على مستوى كل قسم فرعي فلاحي بمعاينة الخسائر والاضرار التي تعرض لها الفلاحين.