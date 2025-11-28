الطارف.. الأمطار تغرق عدة بلديات 

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية الساعة 17 :00 من مساء اليوم الجمعة.

ووفقا لبيان المديرية العامة للحماية المدنية تم على مستوى ولاية الطارف امتصاص مياه الأمطار داخل 3 منازل ببلدية بريحان . وفي بلدية بحيرة الطيور تم امتصاص مياه الأمطار داخل منزل أولاد عبد الله.

أما ببلدية شبايطة مختار تدخل اعوان الحماية المدنية من أجل امتصاص مياه الأمطار داخل 6 منازل بحي 56مسكن.

وعلى مستوى بلدية ابن مهيدي تم امتصاص مياه الأمطار داخل منزل بحي هواري بومدين.