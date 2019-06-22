الطارف : الأمن يحقق مع مير القالة حول صفقة مشبوهة

امن دائرة القالة يستمع في محضر رسمي الى رئيس بلدية القالة رجم بوساحة عن حزب الارندي حول صفقة مشبوهة منحت لشركة خاصة مختصة في انجاز مشاريع الماء بمبالغ ضخمة دون العودة الى قانون الصفقات.

اين تم منحها بطريقة ودية و تاتي تلك المشاريع في اطار البرنامج الاستثنائي الذي منحته الحكومة لولاية الطارف للتزود بمياه سد الشافية بعد صيف استثنائي للعطش.

ومن المتوقع ان يحال الملف على نيابة محكمة القالة وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فان والي الطارف السابق محمد بلكاتب المعين مؤخرا كوالي سطيف وافق على الصفقة بتاشير واضح مسجل بناء على طلب رئيس البلدية مما يبعد التبعات القانونية له.