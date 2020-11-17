الطارف.. الإطاحة بامرأتين مختصتين في السرقة باستعمال الشعوذة والسحر

تمكنت مصالح أمن الطارف، من خلال عملية أمنية نوعية من الإطاحة وتفكيك شبكة إجرامية مختصة في مجال السرقة و النصب باستعمال الشعوذة والسحر.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الثلاثاء، تتكون العصابة من امرآتين، إحداهن مسبوقة قضائيا، أعمارهن في العقد الثالث وينحدران من ولايتي سعيدة، وتلمسان.

المعنيتان تنشطان على مستوى مختلف ولايات الوطن.

وتم خلال عملية توقيف المشتبه فيهما، ضبط وحجز بحوزتهن مجموعة من الأحراز، وكذا أغراض خاصة في أعمال السحر والشعوذة.

بالإضافة إلى مجموعة من الأقراص المهلوسة تستعمل من طرفهن في عمليات السرقة والنصب على الضحايا، والتي بينت التحريات أن جميعهم من فئة النساء.

هذا وجاءت العملية، على اثر تلقي مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بالطارف شكوى من طرف شخص مفادها تعرض زوجته إلى محاولة السرقة من طرف إمراتين يجهل هويتهما.

وعليه، قامت عناصر الشرطة بتكثيف الأبحاث معتمدة على بعض المواصفات المقدمة من طرف الضحية.

أين تمكنت وفي ظرف وجيز من توقيف المعنيتين قبل مغادرتهما اقليم ولاية الطارف.

وبعد الانتهاء من التحقيق مع المعنيتين، انجز في حقهما ملف قضائي عن قضية السرقة بالتعدد وجنحة النصب والاستهزاء بما هو معلوم من الدين بالضرورة.

بالإضافة إلى حيازة مؤثرات عقلية بغرض الاستهلاك بطريقة غير شرعية.

ليتم تقديم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهما حكم قضائي بـ5 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية.