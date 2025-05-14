الطارف: الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في سرقة المنازل

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعيون ولاية الطارف، من توقيف جماعة اجرامية مختصة في سرقة المنازل.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي من منزله الكائن ببلدية العيون. والمقدر بـ 800 مليون سنتيم من طرف مجهولين مستغلين غيابه عن المنزل.

مباشرة تم تشكيل فريق من محققي الفرقة والتنقل إلى المنزل، وبالإستعانة بالشرطة العلمية والتقنية تم رفع البصمات والبحث عن الدلائل العلمية.

وبعد تكثيف التحريات تم التوصل الى هوية الفاعلين وبواسطة اذن بالتفتيش تم تفتيش منازل المشتبه فيهم وتوقيفهم. واسترجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية والاجنبية.

العملية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص أعمارهم مابين 21-25 سنة. إسترجاع وحجز مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدر بـ: 26000 دج. حجز مبلغ مالي من العملة التونسية المقدر بـ: 23 مليون.

كما أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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