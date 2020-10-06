الطارف.. الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات

تمكنت مصالح أمن الطارف، من تفكيك والإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال المتاجرة والتهريب الدولي للمخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، تتكون هذه العصابة من 5 أشخاص، ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف.

هذا ومكنت هذه العملية النوعية كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 2 كلغ من القنب الهندي.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ300 مليون سنتيم، ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ 3100 د تونسي.

وكذا مركبتين سياحيتين كانتا تستعمل في نقل وتخزين المخدرات، وكذا تنقل أفراد العصابة.

وبعد الانتهاء من التحقيق انجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف، أين صدر في حقهم جميعا أمر إيداع.