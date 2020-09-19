الطارف.. الإطاحة بشبكة إجرامية جديدة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة”

يتمكن مصالح أمن الطارف من الإطاحة بشبكة اجرامية جديدة مختصة في التنظيم والاعداد لرحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر.

الشبكة كانت تنشط على مستوى الشريط الساحلي لمدينة الشط، متكونة من 3 اشخاص مشتبه فيهم.

العملية التي تدخل في الخطة الشرطية لأمن ولاية الطارف للقضاء على ظاهرة الهجرة غير شرعية عبر البحر.

مكنت قوات الشرطة ممثلا في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط من حجز قارب خشبي، محرك بحري، 03 دلاء من البنزبن، مبالغ مالية و هواتف نقالة.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية و بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة أنجز في حق المتورطين في القضية ملف قضائي بخصوص تكوين جمعية أشرار لغرض التنظيم لرحلات هجرة سرية للأشخاص عبر البحر مقابل منفعة مالية قدموا بموحبه الى العدالة.