الطارف: الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الشط التابعة لأمن ولاية الطارف بحر الأسبوع المنصرم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة. مختصة في الإتجار بطريقة غير مشروعة بالمؤثرات العقلية.

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها خاصة ما تعلق منها بمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية و المخدرات. أين تم توقيف ثلاث أشخاص من أفرادها. أعمارهم تتراوح ما بين 26 و 44 سنة ينحدرون من ولاية مجاورة.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن ضبط، 1200 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. إسترجاع دراجة نارية و مركبة سياحية تستعملان في عملياتهم الإجرامية. ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان عن قضية الحيازة و السمسرة و النقل و البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.