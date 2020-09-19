الطارف.. الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية

تمكنت مصالح أمن الطارف، من الاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في التنظيم والاعداد لرحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمينة، نشرته على صفحتها بفايسبوك، أفضت العملية إلى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم.

بالاضافة الى حجز قارب خشبي، ومحرك بحري، و12 دلو من البنزبن، وجهاز تحديد المواقع GPS، ومبالغ مالية من العملة الوطنية والاجنبية، وهواتف نقالة، ومركبة تستعمل غي نقل المعدات والأشخاص.

وانجز في حق المتورطين ملف قضائي بخصوص تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد والتحريض لرحلات هجرة سرية للأشخاص عبر البحر، مقابل منفعة مالية.

بالإضافة إلى جنحة تهريب البشر عبر البحر، حسب ذات المصدر.

وقدم المشتبه فيهم، بموجب هذه التهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة، أين صدر في حق 4 منهم أمر إيداع، مع توجيه استدعاء مباشر لباقي الأفراد.