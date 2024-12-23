الطارف.. الإطاحة بشبكة تروج المهلوسات

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالذرعان ولاية الطارف، من تفكيك شبكة اجرامية تمارس نقل وحيازة وتهريب أقراص مهلوسة من إحدى ولايات الجنوب.

بعد الاستغلال للمعلومة واتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية التي مكنت الفرقة من تفكيك الشبكة المتكونة من خمسة (05) أشخاص مستغلين ازدواجية إقامتهم.

أين تم توقيف المشتبه فيه الأول الذي كان على متن سيارة نوع “داسيا ستبواي” باقليم بلدية الذرعان. واقتياده لمقر الفرقة لاستكمال التحقيق. مواصلة للتحقيق وبعد الحصول على تمديد الاختصاص، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في ما بقي ثلاثة(03) مشتبه فيهم في حالة فرار.

العملية اسفرت عن توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 25و40 سنة. وتم حجز 1740 قرص مهلوس نوع بريڤابالين 300ملغ. مبلغ مالي يقدر بـ 33000 د. ج وثلاثة هواتف نقالة. سيارة نوع “داسيا ستيبواي” رمادية اللون.

كما تم انجاز ملف قضائي مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.

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