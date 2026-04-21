الطارف: الإطاحة بشبكة تنشط في التنقيب عن المعادن وحجز أجهزة حساسة

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الذرعان بأمن ولاية الطارف، مؤخرا من الإطاحة بشبكة اجرامية تنشط في الحفر و التنقيب عن المعادن النفيسة و الآثار بطريقة غير مشروعة. مع حيازتهم لأجهزة حساسة و محظورة للكشف و التنقيب عن المعادن النفيسة و توقيف سبعة (07) اشخاص من عناصرها.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان أسفرت عن ضبط و استرجاع:

(03) اجهزة حساسة تستعمل في الكشف عن المعادن النفيسة. 2 مركبتين سياحيتين 2 مولدي كهرباء و معدات تستعمل في عملية الحفر و التنقيب.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان عن حيازة أجهزة حساسة و محظورة ذات منشأ اجنبي بدون رخصة لغرض التهريب باستعمال مركبة. حيازة و استخدام اجهزة حساسة و محظورة في عمليات الحفر و التنقيب عن المعادن النفيسة و الآثار بطريقة غير مشروعة.

div>

