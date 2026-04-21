الطارف: الإطاحة بشبكة تنشط في التنقيب عن المعادن وحجز أجهزة حساسة

بقلم هشام قاسمي
تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الذرعان بأمن ولاية الطارف، مؤخرا من الإطاحة بشبكة اجرامية تنشط في الحفر و التنقيب عن المعادن النفيسة و الآثار بطريقة غير مشروعة. مع حيازتهم لأجهزة حساسة و محظورة للكشف و التنقيب عن المعادن النفيسة و توقيف سبعة (07) اشخاص من عناصرها. 

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان أسفرت عن ضبط و استرجاع:
(03) اجهزة حساسة تستعمل في الكشف عن المعادن النفيسة. 2 مركبتين سياحيتين 2 مولدي كهرباء  و معدات تستعمل في عملية الحفر و التنقيب.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان عن حيازة أجهزة حساسة و محظورة ذات منشأ اجنبي بدون رخصة لغرض التهريب باستعمال مركبة. حيازة و استخدام اجهزة حساسة و محظورة في عمليات الحفر و التنقيب عن المعادن النفيسة و الآثار بطريقة غير مشروعة.

div>

