الطارف: الإطاحة بشبكة تُتاجر في المخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الذرعان بأمن ولاية الطارف، مؤخرا من الإطاحة بشبكة اجرامية تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. مع توقيف شخصان من عناصرها.

العملية التي نفذت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا أسفرت عن ضبط 900 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. ومركبة سياحية تستغل في النشاطات الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان. عن قضية حيازة و تخزين و نقل المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.

