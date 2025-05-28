الطارف: الإطاحة بشبكة تُتاجر في المخدرات وتمارس السحر والشعوذة

تمكنت مصالح أمن دائرة القالة بأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية والسحر و الشعوذة. مع توقيف ثلاثة أشخاص من عناصرها.

العملية نفذت عقب تمكن أفراد ذات المصلحة من كشف النشاط الإجرامي لهذه الشبكة إجرامية المنظمة في الإتجار بالمخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية. وإمتداده إلى أعمال السحر والشعوذة.

وقد أسفرت عن ضبط واسترجاع سلاح ناري من الصنف الخامس “مسدس” وخراطيش. بالإضافة كذلك إلى كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” ومؤثرات عقلية. مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 35 مليون سنتيم، و مبلغ مالي آخر بالعملة الأجنبية، من عائدات النشاطات الإجرامية. ناهيك عن طلاسم و معدات تستعمل للسحر و الشعوذة. وأسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، عن قضية حيازة وتخزين المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس دون مبرر شرعي، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي. بالإضافة كذلك إلى حيازة معدات و طلاسم تستعمل للسحر والشعوذة.

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