الطارف: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز 7 آلاف قرص

تمكنت مصالح أمن دائرة القالة لأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 4 أشخاص. تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. وضبط أزيد من 7 آلاف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

حيث أفضت التحريات المنجزة من قبل محققي ذات المصلحة إلى تحديد هوية عناصر هذه الشبكة الإجرامية و توقيفهم. مع ضبط هذه الكمية من المؤثرات العقلية التي كانت مخبأة في مسكن خاص بأحد أفرادها ومهيئة للنقل والترويج.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط 7395 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى مركبتين سياحيتين تستعملان في النشاط الاجرامي. ومبلغ مالي من العائدات الاجرامية. سلاح أبيض محظور من الصنف السادس “سيف”.

أين تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، عن قضية حيازة ونقل واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في اطار جماعة إجرامية منظمة.