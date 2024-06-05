الطارف: الإطاحة بشبكة لتهريب مواد حساسة وحجز 3 كلغ من الزئبق الفضي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط بأمن ولاية الطارف. من توقيف عصابة إجرامية متكونة من شخصين “رجل و امرأة” تنشط في مجال الاتجار غير الشرعي.

كما تنشط الشبكة في السمسرة و تهريب المواد المحظورة والحساسة وذلك مواصلة في جهود المصالح العملياتية لأمن ولاية الطارف لدحر مختلف اشكال الجريمة. مع حجز و ضبط خلال العملية أزيد من 3 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي و مبلغ مالي من العملة الوطنية.

بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق انجز ضدهما ملفات قضائية. قدما بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا لدى محكمة الذرعان