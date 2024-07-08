الطارف: الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب البشر عبر البحر بالقالة

تمكنت عناصر فرقة محاربة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف. من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة، مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر. انطلاقا من شاطئ الشط بالطارف، مع توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن ضبط و إسترجاع قاربين خشبيين تقليدي الصنع و غير مرخصين. 02 محرك قارب صيد بحري قوة 40 حصان.

بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الادارية و القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة (الطارف). عن قضية تنظيم و تدبير رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر نحو الخارج، في اطار جماعة اجرامية منظمة.