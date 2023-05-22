الطارف: الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالقالة

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقالة في ولاية الطارف، من الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي.

وتتكون الشبكة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينة القالة. حيت تم استرجاع عدد كبير من رؤوس الماشية و المقدر عددها بـ30 رأس غنم و استرجاع مركبتين و مبلغ مالي معتبر.لتم تحويل المشتبه فيهم على مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات بعد اخطار الجهات القضائية.

عملية الإطاحة بنشاط الشبكة الإجرامية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة بعناصر الدرك الوطني إقليم إلاختصاص. مفادها وجود اشخاص يقومون بسرقة المواشي بالشريط الحدودي باستعمال مركبات. إستدعى الأمر التدخل العاجل و السريع. و الدي افضى الى توقيف المشتبه فيهم و استرجاع المسروقات.

هذا و قد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين. لغرض تقديمهم خلال الساعات القادمة أمام الجهات القضائية، للنظر في التهم الموجهة إليهم.