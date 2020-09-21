الطارف.. الإطاحة بشخصين متورطين في الإعتداء بالأسلحة البيضاء

تمكنت مصالح أمن الطارف، من الاطاحة بشخصين مسبوقين قضائيا، متورطين في قضية الاعتداء باستعمال أسلحة بيضاء.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت عملية توقيف المعنيين، على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه إلى عملية اعتداء من طرف شخصين.

مضيفا أنه المعتديين إستعملا أسلحة بيضاء عبارة عن سكين وقارورة غاز مسيلة للدموع، ولاذا بالفرار مباشرة بعد عملية الاعتداء.

لتتمكن مصالح الشرطة القضائية من توقيف المعنيين، وتم إنجاز في حقهما ملف قضائي عن قضية الجروح العمدية باستعمال سلاح أبيض، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة.