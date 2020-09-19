الطارف.. الإطاحة بشخصين يحترفان ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف، ممثلة في فرقة مكافحة المخدرات، من الإطاحة بشخصين ينشطان في مجال ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم حجز خلال هذه العملية، 19 قطعة من المخدرات “كيف معالج”، مهيأة للترويج، و130 قرص مهلوس.

بالاضافة ‘لى 11 قطعة من الأسلحة البيضاء من أنواع وأحجام مختلفة، ومبالغ مالية من عائدات عملية الترويج.

هذا وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، أنجز ضد المشتبه فيهما، ملف قضائي عن قضية حيازة مواد مخدرة لغرض الترويج، وكذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.

ليتم تقديم المعنيين، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان، أين صدر في حقهما أمر إيداع.