الطارف: الإطاحة بشخصين يروجان المهلوسات وحجز أزيد من ألف قرص

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم على اثر عمليتين أمنيتين من الاطاحة بشخصان ينشطان ضمن شبكات اجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، البالغان من العمر 27 سنة و 32 سنة ينحدران من ولاية الطارف.

أين اسفرت عن ضبط 1140 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ مشكلة من 76 مشط .

تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا عن قضية حيازة و تخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.