الطارف.. الإطاحة بشخص مختص في تنظيم رحلات الهجرة السرية

تمكنت مصالح أمن الطارف، من الإطاحة بشخص مختص في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر مقابل منفعة مالية.

ويقوم المعني، باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإتفاق على موعد توقيت ومكان الانطلاق، حسب بيان لأمن الطارف.

ويتعلق الأمر بشخص في العقد الثاني من العمر، وينحدر من مدينة القالة.

وجاءت العملية على إثر معلومات مؤكدة تلقتها عناصر الشرطة بخصوص وجود شخص يشتبه في تنظيمه لرحلات سرية عبر البحر.

وبعد الانتهاء من التحقيق، أنجز ضد المعني، ملف قضائي بخصوص الإعداد والتحضير لعمليات الهجرة السرية عبر البحر مقابل منفعة مالية.

وقدم المعني بموجب الملف، أمام الجهات القضائية المختصة.