الطارف: الإطاحة بشكبة وطنية لسرقة السيارات

تمكنت شرطة الطارف ممثلة في أمن دائرة القالة من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات. متكونة من أربعة أشخاص ينحدرون من ولايتي الطارف و أم البواقي.

العملية مكنت من توقيف افراد الشبكة المتكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ينحدرون من ولايتي الطارف و ام البواقي. مع ضبط و حجز المعدات المستعملة في السرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية. مركبة تستعمل العمليات الاجرامية هواتف نقالة مع استرجاع سيارة محل سرقة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة اقليميا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.