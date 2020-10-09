الطارف.. الإطاحة بعصابة أحياء تتكون من 4 أشخاص بالشط

أخبار الجزائر
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الطارف.. الإطاحة بعصابة أحياء تتكون من 4 أشخاص بالشط
بقلم مصطفى.ق

أوقفت مصالح الأمن بولاية الطارف عصابة أحياء متكونة من 4 اشخاص متورطين في قضايا اعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء.

العملة تدخل في اطار محاربة الجرائم بشتى اشكالها خاصة المتعلقة بعصابات الاحياءقامت بها مصالح الأمن الحضري الخارجي الشط .

ويتمكن من الإطاحة بإحدى عصابات الأحياء متكونة من 4 اشخاص متورطين في قضايا تتعلق باعتداء على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء.

العملية اسفرت على حجز وضبط مجموعة معتبرة من الاسلحة البيضاء المحظورة على غرار سيوف من الحجم الكبير عصي خشبية و حديدية سكاكين و قارورتي غاز مسيلة للدموع.

وانجز ملف قضائي ضد المعنيين بخصوص القضية قدموا بموجبه امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان.


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