الطارف: الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في بيع وترويج المؤثرات 

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي الشط بأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع الفارط، من تفكيك شبكة إجرامية، مختصة في الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين ( 23 سنة و 35 سنة)، ينحدرون من ولاية الطارف و ولاية جنوبية ، من بينهم امرأة.

وتمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة، وأسفرت عن ضبط 833 قرص مؤثر عقلي من نوع بريغابلين 300 ملغ ذو منشأ اجنبي. وصفيحة من الكيف المعالج وكمية من مسحوق أبيض يشتبه فيه أنه مخدرات صلبة.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان (الطارف). عن قضية حيازة وتخزين مؤثرات عقلية ومواد مخدرة بطريقة غير مشروعة بغرض البيع.