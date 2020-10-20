الطارف.. الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة المنازل والمحلات

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف، من تفكيك والإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة تتكون من 4 أشخاص مختصة في سرقة المنازل والمحلات التجارية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، وبعد تعميق التحريات مع المشتبه فيهم، تبين أنهم متورطون في عدة قضايا متعلقة بـ5 قضايا سرقة من داخل مساكن ومحلات تجارية.

ومكنت هذه العملية، من استرجاع جميع المسروقات، والمتمثلة في أجهزة كهرومنزلية مع حجز المركبة التي تستعمل في تنقلات أفراد العصابة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

و بعد الانتهاء من التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيهم، ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية أو أكثر ضد الأملاك المقترفة بظروف الكسر والتعدد والليل مع استحضار مركبة.

وقُدم المعنيون، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة، اين صدر في حقهم جميعا أمر إيداع.