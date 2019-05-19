الطارف.. الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات في بوثلجة

أطاحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوثلجة في الطارف بعصابة إجرامية مختصة في استهلاك و ترويج و بيع المخدرات.

العاصبة متكونة من أربعة أشخاص أعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني و الثالث من العمر ينحرون من مدينتي القالة وبوثلجة العصابة تروج المخدرات على مستوى إقليم بلدية بوثلجة.

حيث ضبط بحوزتهم على مجموعة من قطع من الكيف المعالج الموجهة للترويج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

و تعود وقائع القضية الى استغلال معلومات تحوزها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوثلجة تفيد بقيام مجموعة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص يقومون باستهلاك ترويج وبيع المخدرات بمدينة بوثلجة.

حيث عملت ذات الفرقة على الترصد و تتبع تحركات المعنيين الى غاية توقيفهم في حالة تلبس على متن مركبة وهم بصدد استهلاك المخدرات والإعداد لعملية بيع المخدرات.

أين تم حجز مجموعة من المخدرات في شكل قطع و كذا سلاح ابيض محظور.

وأنجز ملف قضائي في حق جميعهم عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال مركبة ،حيازة سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي.

وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الطارف ووضعوا جميعهم تحت نظام الرقابة القضائية.