الطارف: الإطاحة بعصابة تعتدي على المواطنين بالأسلحة البيضاء

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف، ممثلا في الأمن الحضري الأول، من الاطاحة بعصابة اجرامية مختصة في الاعتداء على المواطنين باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء.

وحسب بيان لأمن الولاية، تتكون العصابة الإجرامية من 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر، ينحدرون من مدينة الطارف.

ويقوم المعنيون، بالاعتداء على المواطنين بالاسلحة البيضاء. كما يقومون بالاخلال بالسكينة العامة.

وجاءت العملية، على إثر شكاوى من مواطنين مفادها تعرضهم للاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص. ليتم التعرف عليهم وتوقيفهم من مصالح الأمن الحضري الأول.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا. عن جرم تكوين جمعية اشرار لغرض ارتكاب جنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة اسلحة بيضاء.

أين صدر في حقهم جميعا عام حبس نافذ مع ايداعهم مؤسسة اعادة التربية، حسب ذات المصدر.

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