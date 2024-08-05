الطارف: الإطاحة بعصابة تُتاجر في الأسلحة البيضاء المحظورة والصواعق الكهربائية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط بأمن ولاية الطارف. من الإطاحة بعصابة إجرامية تنشط في المتاجرة بالأسلحة البيضاء المحظورة الخطيرة. مع توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر ينحدران من ولاية سطيف.

العملية أسفرت عن ضبط و حجز مجموعة معتبرة من مختلف الأسلحة البيضاء المحظورة كانت معدة للبيع بطريقة غير مشروعة. و التي تمثلت في ستة 6 مسدسات صاعق كهربائي و 18 خرطوشة خاصة بها. 7 صواعق كهربائية متعددة الوظائف، 8 قارورات رذاذ مسيلة للدموع و 4 عصي حديدية.

وبعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق أنجز ضدهما ملفات قضائية قدما بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.