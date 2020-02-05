الطارف: الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المهلوسات

بقلم محمد بن كموخ

بقلم محمد بن كموخ

أطاحت مصالح الشرطة بالطارف بعصابة متكونة من 03 أشخاص مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بمدينة الطارف.

وخلال العملية تم ضبط 269 قرص مهلوس مع حجز أسلحة بيضاء محظورة و3 شفرات حلاقة تستعمل في قطع الحبوب المهلوسة.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص المشبوهين بترويج المؤثرات العقلية على مستوى احياء مدينة الطارف.

اين اسفرت التحريات من من الاطاحة بالعصابة وتوقيفهم على مستوى محطة نقل المسافرين بذات الولاية.

وأثناء عملية التوقيف تم ضبظ أفراد العصابة متلبسين بحيازة من المهلوسات وكذا أسلحة بيضاء محظورة.

وعقب تفتيش مساكنهم تم العثور على 296 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والاحجام.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.