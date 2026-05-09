الطارف.. الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، من تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المركبات، والتزوير واستعمال المزور في البطاقات الرمادية والأرقام التسلسلية للمركبات.

ومكنت العملية من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأتين، ينحدرون من ولايتي الطارف، أم البواقي وعنابة.

العملية الني تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن استرجاع مركبة محل سرقة تم استرجاعها من ولاية المدية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة (الطارف)، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بتوافر ظرف التعدد و استعمال مفاتيح مصطنعة، التزوير و استعمال المزور عن قصد في محرارات رسمية أثناء أعمال الوظيفة، التزوير و استعمال المزور (السك على البارد) بتغير الرقم التسلسلي للمركبة، إساءة استغلال الوظيفة.