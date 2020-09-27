الطارف .. الإطاحة بـ11 شخصا يمتهنون ترهيب السكان بالذرعان

فككت مصالح أمن ولاية الطارف بمجموعة إجرامية منظمة تتكون من 11 شخصا، مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأطاحت مصالح أمن دائرة الذرعان في إطار محاربة عصابات الأحياء يتمكن على إثر عمليات شرطية متتالية بمجموعة إجرامية منظمة تتكون من 11 شخصا، مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

أفراد المجموعة الإجرامية يعتمدون على ترهيب وترعيب السكان بإستعمال أسلحة بيضاء من أنواع وأحجام مختلفة كأسلوب إجرامي لبسط نفوذهم والسيطرة على حيهم و من تم يتخذونه كقاعدة خلفية لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتم خلال هذه العملية حجز كمية من المخدرات مجزأة ومهيأة للترويج قدر وزنها بـ 500 غ من الكيف المعالج و كمية من الاقراص المهلوسة من أنواع مختلفة و أسلحة بيضاء محظورة عبارة عن سيوف سكاكين من أحجام متنوعة بالاضافة الى مبلغ مالي يعد من عائدات عملية الترويج.

بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملف قضائي عن قضية ،حيازة تخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في اطار جماعة اجرامية منظمة ، حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان صدر في حقهم جميع أمر إيداع.