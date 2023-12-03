الطارف: الإطاحة بمروّجي المؤثرات العقلية بالبسباس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية المتنقلة بالدرعان في ولاية الطارف، من توقيف مروجين للمؤثرات العقلية. تتراوح اعمارهما ما بين 26 و 37 سنة ينحدران من أحياء مختلفة ببلدية البسباس.

وأسفرت العملية عن حجز 1030 قرص مهلوس و كذا مبلغ مالي من عائدات الإتجار غير الشرعي بمواد صيدلانية ومؤثرات عقلية.

العملية جاءت إثر عملية أمنية ناجحة، بعد استغلال معلومات مؤكدة، مفادها وجود شخصان يقومان ببيع و ترويج مؤثرات عقلية وسط مدينة البسباس. و بعد إذن قضائي بتفتيش منزلهما، تم العثور على كمية معتبرة من السموم.

هدا و قد تم تحرير محاضر سماع في حق المشتبه فيهما ، و تكوين ملف قضائي، لغرض تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة إقليميا، للنظر في التهم الموجهة اليهما ، خلال الساعات القليلة القادمة.

هشام قاسمي