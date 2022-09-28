الطارف: الإطاحة بمسبوق مختص في سرقة الدراجات النارية

تمكن أمن ولاية الطارف، من توقيف مسبوق قضائي مختص في سرقة الدراجات النارية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فإن المعني في العقد الثاني من العمر وينحدر من مدينة بوحجار ولاية الطارف.

أين تم التعرف على المشتبه فيه بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار.

وبعد استصدار اذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه تم توقيفه على مستوى مسكنه.

كما تمكن أفراد الأمن، من استرجاع الدراجتين الناريتين محل السرقة اللتان ضبطتا على مستوى مسكنه.

وبعد الانتهاء من التحقيق واستيفاء جميع الاجراءات القانونية انجز ضده ملفات قضائية قدم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.

أين صدر في حقه سنتين حبس مع ايداعه مؤسسة اعادة التربية وتسليم الدراجتين الناريتين محل السرقة لمالكيها.