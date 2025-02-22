الطارف.. الاطاحة بعصابة مختصة في ترويج المهلوسات وحجز 1200 قرص بالشط

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الشط التابعة لأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مع توقيف شخصين من أفرادها، ينحدران من ولاية الطارف.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط 1200 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ. وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية من العائدات الاجرامية .

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، عن قضية الحيازة و التوزيع والبيع والسمسرة للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في اطار جماعة إجرامية منظمة.