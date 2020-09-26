الطارف.. الاطاحة بمجرمين خطيرين في القالة

أطاحت مصالح أمن ولاية الطارف ممثلا في الأمن الحضري الأول القالة بمجرمين خطيرين.

المجرمين في العقد الثاني والخامس ينحدران من مدينة القالة متورطان في عدة قضايا متعلقة بالسرقة من داخل المنازل عن طريق الكسر.

وتم خلال عملية توقفيهما حجز بحوزتهما مجموعة من الأسلحة البيضاء مع استرجاع المسروقات.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية انحز ضدهما ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار السرقة مع توفر ظرفي الليل والكسر حيازة أسلحة بيضاء محظورة قدما أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة صدر في حق احدهما أمر إيداع مع توجيه لشريكه استدعاء مباشر.