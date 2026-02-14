الطارف.. البياري يطيح بشبكة لترويج المهلوسات ويحجز 4122 كبسولة كانت مخبأة داخل سيارة

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية لللشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم من الإطاحة بشخص ينشط ضمن شبكة منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

العملية مكنت من ضبط كمية من من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل تجويف الجناح الأيمن من جهة الضوء الخلفي لمركبة سياحية.

كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من حجز 4122 كبسولة مؤثرات عقلية من نوع بريغابلين300ملغ. وكذا مركبة سياحية تستعمل في النشاط الاجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيه، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، عن قضية حيازة ونقل وتسليم و توزيع الشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة باستعمال وسيلة نقل في اطار جماعة اجرامية منظمة.