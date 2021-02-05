الطارف: الجمارك تحجز 2220 قارورة خمر بالقالة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك ولاية الطارف ، من حجز 2220 قارورة من المشروبات الكحولية، من مختلف الأنواع.

وتم الحجز بعد 3 عمليات متتالية ناجحة باقليم الإختصاص، كما تم حجز شاحنتين وتوقيف شخصين في العقد الثالث من العمر.

وجاءت العملية بعد معلومات مفادها وجود اشخاص بصدد تهريب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

أين تم نصب كمين وتمكنت العناصر العاملة بالميدان من توقيفهما و حجز 2220 قارورة من المشروبات الكحولية.

وقامت ذات العناصر بتوقيف محاضر سماع في حق الموقوفين، وتكوين ملف قضائي لهما، لغرض تحويله على الجهات القضائية، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية و الجمركية .