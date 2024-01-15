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الطارف :الجمارك تحجز 560 قرص مهلوس بالمركز الحدودي البري العيون

بقلم هشام قاسمي
الطارف :الجمارك تحجز 560 قرص مهلوس بالمركز الحدودي البري العيون
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في اطار مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة ، للفرق الجمركية العاملة بالميدان، ، نجحت عناصر اعوان الرقابة ، التايعين لفرقة الفحص المسافرين.التابعين لمفتشية اقسام الجمارك بالطارف، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 560 قرص مهلوس من نوع ليريكا 200 ملغ.

وتم تم ضبطها بحوزت مسافر حاول تمريرها الى التراب الوطني ، بواسطة سيارة سياحية.

العملية جاءت اثر شكوك راودت اعوان الفحص ، أين تم عرض السيارة للتفتيش ، و تم العثور على الكمية السالفة الدكر.
هدا و قد تم تكوين ملف قضائي و تحويل ملف القضية على الجهات المختصة ، للنظر في التهم الموجهة اليه.

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