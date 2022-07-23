الطارف: الحبس لشخصين يحترفان سرقة المنازل باستعمال العنف

تمكنت مصالح أمن دائرة الطارف ممثلا في أمن دائرة القالة، من الاطاحة بعصابة اجرامية مختصة في سرقة المنازل باستعمال العنف التهديد والتسلق.

وحسبب بيان لأمن الولاية، تتكون العصابة من شخصين في العقد الثاني من العمر ينحدران من مدينة القالة في ولاية الطارف.

واستهدفت عملية السرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية.

هذا وتم تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة التي مكنت من توقيف الفاعلين في ظرف وجيز.

وبعد الانتهاء من جميع الاجراءات القانونية، أنجز ضد الموقوفين، ملف قضائي قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

أين صدر في حقهما حكم قضائي بـ18 شهرا حبس نافذ مع ايداعهما مؤسسة إعادة التربية.

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