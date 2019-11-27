الطارف: الحبس لموظف ببلدية بوقوس ومواطن تونسي بتهمة تزوير شهادة الاقامة

أخبار الجزائر
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الطارف: الحبس لموظف ببلدية بوقوس ومواطن تونسي بتهمة تزوير شهادة الاقامة
بقلم محمد بن كموخ

تم إيداع بمحكمة الطارف اليوم موظف رقمنة ببلدية بوقوس الحدودية الحبس رفقة الوسيط ومواطن تونسي.

وهذا عن تهمة استصدار شهادة اقامة لرعية تونسي مقيم في نفس البلدية على اساس أنه مواطن جزائري

وذلك بغرض استعمالها في ملف فتح محل تجاري لبيع العجلات وهو المحل موضع شبهة للتهريب.

العملية وقعت ليلا بتواطؤ من حارس البلدية ليكتشف الامر لدى عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني التي اوقفت الأشخاص الاربعة.

وأثناء تقديمهم امام نيابة محكمة الطارف اصدرت امرا بايداع الحبس المؤقت لكل من الموظف والوسيط بينه وبين التونسي والرعية التونسية.

فيما تم وضع حارس البلدية تحت الرقابة القضائية


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