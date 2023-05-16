قناة النهار الطارف / الشاب وليد هباش مريض يناشد السلطات لمساعدته في رحلة العلاج بالخارج بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ماي 2023 - 13:18 شارك غرِّد أرسل 40 0 الطارف / الشاب وليد هباش مريض يناشد السلطات لمساعدته في رحلة العلاج بالخارج. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OP9YC اقرأ أيضا تجارة: التفاح المحلي بأزيد من 600 دج إن وجد بالأسواق قناة النهار 29 أفريل طالع هابط: النوي يحيي السلطات المحلية للعاصمة بعد حل مشكلة محلات الدرارية قناة النهار 30 أفريل طرقات تهترئ أشهر بعد إنجازها..لماذا لا تدوم صلاحيتها أكثر من سنتين؟ قناة النهار 29 أفريل "عمي برنو :" الناس تقبلتنا في ديارهم وان شاء الله نتلاقاو في أعمال اخرى قناة النهار 30 أفريل داخل الـ18: شبان الخضر بلا "كان" ولا "مونديال".. سنوات الضياع تتواصل.. لا تكوين ولا هم يحزنون قناة النهار 13 ماي أرزقي رمان : جمال يقول الحق ولو كان مرا..وهادي تزعج بعض الناس قناة النهار 01 ماي مستغانم / التحضير لموسم الإصطياف.. رهان السلطات المحلية مع فتح شواطئ جديدة قناة النهار 03 ماي وزير الصناعة رفقة وزير العمل و الضمان الاجتماعي في زيارة عمل لولاية عنابة قناة النهار 05 ماي سمير فرحات ديون الحالية بخصوص المؤسسات الإستشفائية قدرت بـ 187 مليار دينار قناة النهار 08 ماي الإطاحة بشبكة إجـ.ـرامية مختصة في سرقة المواشي بالوادي قناة النهار 03 ماي