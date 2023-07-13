الطارف.. الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق-غرب على وشك الانتهاء

تتراوح نسبة أشغال إنجاز الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 84 كلم بولاية الطارف بين 98 و 99 بالمائة. حسب ما علم من رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، حرفوش بن عرعار.

و في تصريح للصحافة على هامش معاينته للمسات الأخيرة لاشغال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق-غرب بالولاية، شدد ذات المسؤول على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية والوقائية لتجنب الحوادث على هذا الشطر من الطريق.

و قال ذات المسؤول الذي كان بمعية أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية و عديد المدراء المعنيين. أن هذه الزيارة الميدانية التي تندرج في إطار متابعة هذا المشروع الضخم الذي يقطع بلديات الذرعان. و البسباس و سيدي قاسي و زريزر و بحيرة الطيور و عين العسل و الطارف و خنقة عون. سمحت له بالوقوف عن قرب على مدى تقدم الأشغال و تحديد العراقي. التي يواجهها المشروع سواء على طول الطريق أو على مستوى المحولات لاستكماله.

و ذكر الوالي بأن استلام مشروع شطر الطريق السيار شرق-غرب بالطارف. الذي يحظى بالمتابعة اليومية للسلطات المحلية والمركزية, سيساهم في تسهيل المبادلات الاقتصادية بين الجزائر و تونس و تسهيل حركة المرور. و ضمان سلامة مستعملي الطريق.

وقد تخلل الزيارة الميدانية للوالي وضع حيز الخدمة للطريق الرابط بين مشتة بوحشيشة والطريق الوطني 44 ببلدية عين العسل. والذي كلف خزينة الدولة قرابة 90 مليون دج. وذلك في إطار فك العزلة عن عدد من المشاتي.

كما عاين ذات المسؤول مدى تقدم أشغال انجاز محول قرية عين أعلام ببلدية الذرعان. مشددا على ضرورة تدعيم ورشة الإنجاز بفرق تعمل بالتناوب يوميا. و ذلك لاستكمال أشغاله في أقرب الأجال.