قناة النهار الطارف : المدن المائية قبلة للعديد من المصطافين أيام الحر الشديد بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2023 - 12:34 شارك غرِّد أرسل 47 0 الطارف : المدن المائية قبلة للعديد من المصطافين أيام الحر الشديد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cebtE اقرأ أيضا تلمسان: التخييم على شاطىء البحر .. متعة خاصة تستهوي الشباب قناة النهار 23 جوان شاهد الإمرأة الحديدية تستعرض قوّتها في الجيش الجزائري قناة النهار 09 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات قناة النهار 05 جويلية سكيكدة / حجز موعد لقص الأضحية عند الجزار .. طلب لمن استطاع إليه سبيلا قناة النهار 30 جوان المغير / خولة خمس سنوات من المعاناة بمرض نادر ينخر جسدها قناة النهار 25 جوان حفيظة بريكي توجه رسالة لكل من ينشر أطباق الشواء في مواقع التواصل الإجتماعي إحترموا مشاعر الناس قناة النهار 28 جوان طالع هابط: أصحاب إنتاج الفحم بمعسكر يضربون قرار الوالي عرض الحائط ويواصلون تسميم السكان قناة النهار 11 جويلية وزير الأشغال العمومية : مشاريع كبيرة سترافق التجمعات السكنية الجديدة لتخفيف الضغط المروري في العاصمة قناة النهار 10 جويلية مجتمع: متمدرسون يستغلون فصل الصيف للعمل و الإسترزاق قناة النهار 01 جويلية باتنة: شاب يحول محلات تجارية من خرابة إلى ورشة لتشغيل البطالين قناة النهار 23 جوان