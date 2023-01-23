الطارف: الهلال الأحمر الجزائري يمنح مساعدات لضحايا حرائق صائفة 2022

بادر الهلال الأحمر الجزائري بالطارف بتقديم مساعدات لعائلات ضحايا حرائق الغابات لصائفة 2022 كمبادرة منه لمعالجة الآثار الاجتماعية و البيئية لهذه الحرائق على ساكنة المناطق المتضررة.

وتمثلت هذه الإعانات أساسا في تسليم مفاتيح سكنات جديدة بمشتة كاف غراب ببلدية بني صالح لثلاث عائلات تضررت منازلها بفعل حرائق الغابات. إلى جانب فتح مركز للإيواء و العبور ببلدية الحجار. وقد تم إنجاز السكنات الثلاث الجديدة بمبادرة لذات الهيئة التي تكفلت أيضا بتجهيز مركز الإيواء و العبور.

كما تم القيام بحملة تشجير على مستوى حديقة الحيوانات برابطية ببلدية القالة. مع تقديم إستشارات نفسية للأطفال والعائلات المتضررة من حرائق غابات صيف 2022 من طرف مختصين في المجال.

و قد جرت هذه المبادرات بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، التي أبرزت بالمناسبة أن هذه الهيئة ستواصل برنامج مرافقة العائلات المتضررة على المدى البعيد. من خلال بناء السكنات وتوزيع المساعدات و مرافقة السلطات العمومية في مجال التآزر و التضامن الوطنيين.

وأضافت ذات المسؤولة بأن الهلال الأحمر الجزائري، سيولي أهمية قصوى للمشاتي الواقعة بالشريط الحدودي. من خلال تقديم مشاريع مصغرة لدعم العائلات المعوزة تتراوح قيمتها المالية بين 200 ألف و 500 ألف دج. و التي ستعود بالخير عليها وعلى كل المناطق المحرومة.

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