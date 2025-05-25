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أخبار الجزائر

الطارف.. انتشال جثة عشريني بشاطئ بوطريبيشة

بقلم عايدة.ع
الطارف.. انتشال جثة عشريني بشاطئ بوطريبيشة
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أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن انتشال جثة شخص بالمكان المسمى شاطئ بوطريبيشة بولاية الطاف، بعد عملية بحث يومين.

واوضحت ذات المصالح أن الضحية شاب يبلغ من العمر 22 سنة، وتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصصالح الحماية قد تدخلت يوم 23 ماي 2025 على الساعة 18سا28د من أجل البحث عن شخص مفقود في  البحر بالمنطقة الصخرية شاطئ القالة القديمة، بلدية و دائرة القالة.

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